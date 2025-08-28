Јәмәнин Али Сијаси Шурасынын сәдри: Исраилин Сәнаја һүҹумлары уғурсуз олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:
Јәмәнин Али Сијаси Шурасынын сәдри Меһди Әл-Мушәт Јәмәнин Сәба хәбәр аҝентлијинә вердији мүсаһибәдә тәҹавүзүн дајандырылмасына вә Гәзза золағындакы мүһасирә арадан галдырылана гәдәр өлкәнин Фәләстини дәстәкләмәкдә сабитлијини вурғулајыб.
О, Исраил рәһбәрлијинин гәсбкар сионистләрә сахта хәбәрләрлә јалан данышдығыны билдирәрәк дејиб: “Сионист режимин [Сәнаја] һүҹумлары уғурсузлуға дүчар олду вә бундан сонра да уғурсузлуға дүчар олаҹаг. Гүдрәтли голумузла онлара лазыми дәрси верәҹәјик.”
Әл-Мушәт сионист режимин ҹинајәткар баш назири Нетанјаһуја хитабән онун дәлисов аддымларына ҹаваб олараг дејиб: “Гаршылашмаг сәвијјәсиндә олмадығыныз бир халгла дөјүшә ҝирмисиниз.”
Sizin rəyiniz