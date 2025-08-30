Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тел-Әвивдә, Нетанјаһу һөкумәтинә гаршы үмуми гәзәбин артдығы мүшаһидә олунур вә Гәзза золағында мүһарибәнин идарә олунмасына даир етираз сәсләри јүксәлир. Бәзи исраиллиләр һәтта "Һәмасын сәмимијјәти бизим һөкумәтдән даһа чохдур" дејәрәк вәзијјәтә олан наразылыгларыны ачыг шәкилдә билдирирләр. Бу ачыгламалар, мөвҹуд вәзијјәтә гаршы дәрин наразылығын ҝөстәриҹисидир.
Ибрани дилли мәтбуат, Исраил ҹәмијјәтиндәки үмидсизлик атмосферини хәбәр верир; бурада, јерлешимчиләр "Һәмасын һөкумәтимиздән даһа етибарлы вә сәмими мәлумат вердијини" ифадә едирләр. Бу етираз сәсләри, Нетанјаһу офисини ҝениш јаланлар јајмагда иттиһам едәрәк, сијаси ахынлар арасында нифрәти артыран бир вәзијјәтә ҝәтириб чыхарыб.
Сон олараг, Исраил Милли Тәһлүкәсизлик Арашдырмалары Институтунун апардығы сорғунун нәтиҹәләринә ҝөрә, исраиллиләрин 76%-ы Нетанјаһу һөкумәтинә олан етимадыны итириб. Бу статистикалар, лидерлик вә ҹәмијјәт арасындакы дәрин учуруму ҝөстәрир. Әксәријјәт һесаб едир ки, шәхси сијаси мараглар милли мараглара вә мүһарибәнин идарә олунмасына үстүнлүк вериб.
