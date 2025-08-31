Әнсаруллаһ Һәрәкатынын лидери: Јәмән һөкумәтинин үзвләринин шәһадәти, јәмәнлиләрин мөвгејини дәјишдирмәјәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин Әнсаруллаһ Һәрәкатынын лидери Сејид Әбдүлмәлик Бәдрәддин әл-Һуси, сионист режиминин һава һүҹумларында Јәмән һөкумәтинин баш назири вә бир нечә назиринин шәһид олмасына мүнасибәт билдириб.
О, шәһидләрин аиләләринә башсағлығы верәрәк, бу ҹинајәтин Јәмән халгынын мөвгејини дәјишдирмәјәҹәјини вурғулајыб.
Әл-Һуси бу ҝүнки чыхышында, сионист режиминин Јәмәнин Сәна шәһәринә етдији һава һүҹумунда "Дәјишиклик вә Јәмәнин Инкишафы" һөкумәтинә бағлы бир бинаны һәдәфә алдығыны вә нәтиҹәдә бир нечә назирин вә ишчинин шәһид олдуғуну ачыглајыб. О, шәһидләрин Јәмәнин мүлки саһәләриндә чалышан фәал назир вә мәмурлар олдуғуну билдириб.
Сионист режими јалныз Јәмәни дејил, Фәләстини, Ливаны, Суријаны, Ираги вә Ираны да һәдәф алыр, – дејә Сејид Әбдүлмәлик Бәдрәддин әл-Һуси гејд едиб. О, Исраилин мүлки инсанлара, ушаглара вә гадынлара гаршы төрәтдији ҹинајәтләри дә гынајыб.
Әл-Һуси, сионист режиминин реҝионда узун мүддәтдир давам едән ҹинајәткар фәалијјәтләрини давам етдирдијини гејд едәрәк билдириб: Исраил һуманитар вә бејнәлхалг принсипләрә гаршы дүшмәндир. Онун сөзләринә ҝөрә, бу режим һеч бир бејнәлхалг гануна, өһдәлијә вә етикаја риајәт етмир вә давранышлары јалныз шиддәт вә ишғал илә характеризә олунур.
Сејид Әбдүлмәлик Бәдрәддин әл-Һуси, Исраилин сон ҹинајәтини вә үмумиликдә бу режимин фәалијјәтләрини писләјәрәк дејиб: Јәмән халгы өз һаглы мөвгејиндән ҝери чәкилмәјәҹәк вә сонадәк мүбаризәләрини давам едәҹәк.
