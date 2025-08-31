Пезешкианын Чинә сәфәри илә јени Теһран-Пекин мүнасибәтләри - Шанхај Саммитиндә биртәрәфлилијә гаршы мүбаризә

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислами Шура Мәҹлисинин Милли Тәһлүкәсизлик вә Хариҹи Сијасәт Комиссијасынын үзвү президентин Чинә сәфәрини ики өлкә арасында әлагәләрин ҝенишләндирилмәси үчүн јени Теһран-Пекин мүнасибәтләринин јени башланғыҹы кими гијмәтләндириб вә дејиб: Шанхај Саммитиндә иштирак етмәклә јанашы, Пезешкианын бу сәфәрдә һәдәфләри ики өлкә арасында 25 иллик әмәкдашлыг сазишинин иҹрасыны сүрәтләндирмәк вә Авропа Үчлүјүнүн тәтик механизмини ишә салмаг сәјләрини нәзәрдән кечирмәк олаҹаг.
Иран президенти Мәсуд Пезешкиан 30-дан чох өлкәнин иштиракы илә кечириләҹәк Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилаты вә Шанхај Плус саммитиндә иштирак етмәк вә чыхыш етмәк үчүн бу базар ҝүнү сәһәр (31 август) Чинә јола дүшүб.
Пезешкианын бу мүһүм сәфәриндә икитәрәфли әлагәләрин мөһкәмләндирилмәси вә ҝенишләндирилмәси, Чин сәдри Си Ҹинпинлә ҝөрүш вә бәзи өлкәләрин рәһбәрләри илә мүһүм ҝөрүшләр нәзәрдә тутулур.
Иран Ислам Республикасынын 14-ҹү дөвләт президенти Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын (ШӘТ) саммитиндә иштирак едир вә бу, Пезешкианын президентлији башлајандан бәри Чинә илк сәфәридир.
Ислами Шура Мәҹлисинин үзвү вә Ассамблејанын Милли Тәһлүкәсизлик вә Хариҹи Сијасәт Комиссијасынын үзвү Әлаәддин Бүруҹирди ИРНА-нын сијаси мүхбири илә мүсаһибәдә Мәсуд Пезешкианын Шанхај вә Шанхај Плус саммитләриндә иштирак етмәк үчүн Чинә сәфәри илә бағлы дејиб: Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилаты игтисади, енержи, тиҹарәт, тәһлүкәсизлик-мүдафиә вә транзит саһәләриндә ҝениш имканлара маликдир вә бу, Иран Ислам Республикасынын 2023-ҹү илдә тәшкилата үзв олмасындан сонра үзв өлкәләрлә әлагәләрин инкишафына мүһүм вә дәрин тәсирләр ҝөстәрмишдир.
