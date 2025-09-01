  1. Ana səhifə
11 јашлы оғлан 5 ајда һафизи-Гуран олду

1 sentyabr 2025 - 12:46
Xəbər kodu: 1722555
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Бу ил 6-ҹы синифдә тәһсил алаҹаг Јагуб Ағгузу ҹәми 5 аја һафизи-Гуран олуб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 11 јашлы оғлан чох гыса бир мүддәт әрзиндә Гурани-Кәрими там шәкилдә әзбәрләмәји баҹарыб.

Аз.сһафагна.ҹом хәбәр верир ки, бу ил 6-ҹы синифдә тәһсил алаҹаг Јагуб Ағгузу ҹәми 5 аја һафизи-Гуран олуб.

Гејд едилиб ки, нормаллда бу јашдакы ушаглар үчүн әзбәрләмә мүддәти 15 ај олса да, Јагуб гејри-ади јаддаш баҹарыглары сәрҝиләјиб.

Ҝәнҹ Гуран һафизи ҝәләҹәкдә Гуран мүәллими олараг јени һафизләр јетишдирмәк истәдијини билдириб.

