Ајәтуллаһ Имам Муса Сәдрин оғурланмасындан 47 ил кечир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бөјүк Ислам мүтәфәккири Ајәтуллаһ Муса Сәдрин Ливијада мүәммалы шәкилдә оғурланмасындан 47 ил кечир (31 август 1978).
О, һәмин ил Ливија һөкумәтинин рәсми дәвәти илә өлкәјә сәфәр етмиш, лакин ики көмәкчиси – Шејх Мәһәммәд Јагуб вә Аббас Бәдрәддинлә бирликдә изсиз шәкилдә јоха чыхмышды. Бу һадисәдә о дөврдә Ливијанын рәһбәри олан Мүәммар Гәззафи әсас фигур һесаб едилир. Муса Сәдрин оғурланмасы Ислам дүнјасында бөјүк резонанс доғурса да, бу сирр һәлә дә ачылмајыб.
Имам Муса Сәдр кимдир?
Имам Муса Сәдр 1928-ҹи илдә Гум шәһәриндә нүфузлу руһани аиләсиндә анадан олуб. Онун нәсли имам Мусеји Казимә (ә) ҝедиб чыхыр. Илк тәһсилини Гумда алан Муса Сәдр, сонрадан һәм дини елмләри, һәм дә Теһран Университетиндә һүгуг вә игтисад үзрә тәһсилини давам етдириб. Фарс вә әрәб дилләри илә јанашы, инҝилис вә франсыз дилләрини дә өјрәниб.
О, һәм Гум, һәм дә Нәҹәф елми һөвзәләриндә бөјүк алимләрдән дәрс алмыш, ҝәнҹ јашларында мүҹтәһидлик дәрәҹәсинә чатмышды. Тәдрис фәалијјәти илә јанашы, милли мәктәбләрин јарадылмасында иштирак етмиш, маарифчилик һәрәкатына гошулмушду.
1959-ҹу илдә дәвәтлә Ливана ҝедән Муса Сәдр өмрүнүн ән мәһсулдар илләрини бурада кечириб. О, шиә иҹмасынын тәшкилатланмасына рәһбәрлик едиб, “Ливан Шиәләринин Али Мәҹлиси”ни тәсис едиб. Сосиал, игтисади вә тәһсил лајиһәләри һәјата кечирәрәк ҹәмијјәтин дирчәлишиндә мүһүм рол ојнајыб. Онун фәалијјәти јалныз шиәләр үчүн дејил, бүтүн Ливан халгы үчүн үмид вә инкишаф мәнбәји олуб.
Имам Муса Сәдр һәм шиә-сүнни вәһдәтинә, һәм дә Ислам вә христиан иҹмалары арасында диалога хүсуси әһәмијјәт вериб. Онун халг севҝиси, садәлији вә фәдакарлығы сајәсиндә Ливанда бөјүк һөрмәт газанмышды.
Лакин 1978-ҹи илдә мүәммалы шәкилдә јоха чыхмасы Ислам дүнјасында дәрин бошлуг јаратды вә бу һадисәнин сирри бу ҝүн дә ачылмамыш галыр.
