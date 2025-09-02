Әнсаруллаһ дүнән Исраилин нефт танкерини һәдәф алды бу ҝүн исә Исраилә ракет вә дронларла һүҹум етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү Јәһја Сәри базар ертәси ҝүнү Гырмызы дәнизин шималында фашист Исраилрежимин Сҹарлет Рај нефт танкерини баллистик ракетлә бирбаша һәдәф алдығыны ачыглајыб.
Бу ҝүн исә, фашист јәһуди режим медиасы ишғал етдикләри Фәләстин әразиләриндәки Исраил һәдәфләринә гаршы Јәмәндән балистик ракетләр вә пилотсуз учуш апаратларынын атылдығыны билдирибләр.
Гејд едәк ки, Ҝенерал Јәһја Сәри, Јәмән ордусунун фашист Исраил режим ҝәмиләрини вә лиманларыны мүһасирәјә алараг Фәләстин халгына дәстәјини давам етдирәҹәјини, ишғалчы сионист режимин һәдәфләрини дә бомбаламаға давам едәҹәкләрини билдириб.
