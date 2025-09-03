Фото Хәбәр | Әфганыстанын шәргиндә зәлзәләдән зәрәр чәкмиш бөлҝәләрдән ҝөрүнтүләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сон бир нечә ҝүндә Әфганыстанын Кунар, Нангарһар вә Лағман әјаләтләриндә баш верән өлүмҹүл зәлзәлә, сон статистик мәлуматлара ҝөрә, зәлзәләнин илк далғасында 1400-дән чох инсанын өлүмүнә вә минләрлә инсанын јараланмасына сәбәб олуб. Бу дағыдыҹы тәбиәт һадисәси инсанларын евләрини, тәсәррүфатларыны вә инфраструктуруну дағыдыб, бу әразиләрдә фөвгәладә вә критик шәраит јарадыб.
3 sentyabr 2025 - 18:30
Xəbər kodu: 1723249
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz