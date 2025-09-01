Әлијевләр сүлалә режиминин анти-Шиә сијасәтләри нәтиҹәсиндә Елшән Хәзәр дә Русијаја һиҹрәт едиб

Реҝион өлкәләрдә кифајәт гәдәр танынмыш Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) шаири Һаҹы Елшән Хәзәрин Русијаја көчмәси илә бағлы хәбәрләр јенидән ҝүндәмә ҝәлиб. Сосиал шәбәкәләрдә онун сон ҝүнләрдә өлкәни тәрк етдији барәдә мәлуматлар јајылса да, әслиндә сәнәтчи артыг 1 илдән чохдур Русијада јашајыр.
Аз.сһафагна сајтынын әлдә етдији мәлумата ҝөрә, Елшән Хәзәр орада јарадыҹылыгла јанашы, јени фәалијјәт саһәсинә дә јөнәлиб. Билдирилир ки, о, Русијада кичик һалал ресторан ачыб.
Гејд едәк ки, әввәлләр мејхана саһәсиндә бөјүк уғурлар газанан Һаҹы Елшән Хәзәр сонрадан Әһлибејт шаири кими фәалијјәт ҝөстәриб. Онун һәм јарадыҹылыг фәалијјәти, һәм дә шәхси һәјатына даир хәбәрләр сосиал медиада даим бөјүк мараг доғурур вә изләјиҹиләр арасында ҝениш мүзакирәләрә сәбәб олур.
Ону да гејд едәк ки, Елшән Хәзәр шәһид мәҹлисләриндә иштирак едән вә аиләләрини тез-тез зијарәт едән шәхсләрдәндир.
