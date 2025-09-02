Иран, Русија вә Чин Хариҹи Ишләр Назирләринин БМТ Баш Катибинә бирҝә мәктубунун тәфәррүатлары

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА –нын мәлуматына ҝөрә, Иран Хариҹи Ишләр Назири өз "Х" сосиал медиа һесабында пајлашдығы јазыда билдириб: Чин Халг Республикасы вә Русија Федерасијасынын хариҹи ишләр назирләри илә бирликдә Тиенҹин шәһәриндә имзаладыглары бирҝә мәктуб онларын гәти мөвгејини әкс етдирир.
Мәктубда Авропа өлкәләринин “Snapback" (тәтик механизми) механизмини ишә салмаг ҹәһдләринин һеч бир һүгуги әсасынын олмадығы вурғуланыр.
Сејид Аббас Әрагчи, Президентлә бирликдә Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын саммитиндә иштирак мәгсәдилә Чинин Тиенҹин шәһәриндә оларкән, мәктуба даир ачыгламасында гејд едиб:
Чин вә Русија хариҹи ишләр назирләри илә бирҝә Тиенҹиндә имзаладығымыз мәктуб, Авропа өлкәләринин “Снапбаҹк" механизмини ишә салмаг үчүн етдикләри ҹәһдләрин һүгуги әсасы олмадығыны вә сијаси бахымдан дағыдыҹы аддым сајылдығыны гәти шәкилдә бәјан едир.
Әрагчи әлавә едиб:
Авропа Бирлији үзвү олан үч өлкәнин (Алманија, Франса вә Инҝилтәрә) бу аддымынын етибарсыз олдуғуну елан етмәклә, рәсми олараг гејд етдик ки, һеч бир тәрәф һадисәләрин ардыҹыллығыны силә билмәз: Илк олараг Бирләшмиш Штатлар 2231 сајлы гәтнамә вә нүвә сазишини позду, даһа сонра исә Авропа өз өһдәликләринә садиг галмаг әвәзинә ганунсуз санксијаларла разылашды. Бу инкаролунмаз һәгигәтләр Тәһлүкәсизлик Шурасындакы ҹидди диалогун әсасыны тәшкил етмәлидир.
О, бејнәлхалг һүгугун әсас принсипини вурғулајараг билдириб:
Һүгуг вә өһдәликләр ајрылмаздыр. Өһдәликләринә әмәл етмәјән өлкәләр, һәмин разылашмадан фајдаланмаг һаггына малик дејилләр. Чохшахәли дипломатијанын етибары јалныз бу мәнтиг әсасында горунаҹаг. Тәһлүкә алтында олан јалныз Иран Ислам Республикасынын һүгуглары дејил, һәм дә бејнәлхалг разылашмаларын бүтөвлүјү вә етибарлылығыдыр. Әҝәр өһдәликләрин мәгсәдјөнлү шәкилдә јеринә јетирилмәси вә гануни просесләрин суи-истифадәси гәбул едиләрсә, коллектив тәһлүкәсизлијин әсаслары ҹидди шәкилдә зәрәр ҝөрәҹәк.
