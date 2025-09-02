Бу илин икинҹи Ај тутулмасы бу тарихдә олаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бакы Дөвләт Университетинин (БДУ) Физика факүлтәсинин Астрофизика кафедрасындан верилән мәлумата ҝөрә, бу, бәзән “Ганлы Ај” да адландырылан там Ај тутулмасыдыр.
Там Ај тутулмасы – Ҝүнәш, Јер вә Ај ејни хәтт үзәриндә дүзүләндә, Јерин көлҝәси Ајын үзәринә дүшдүкдә вә ја Ај тамамилә Јерин көлҝәсинә ҝирдикдә баш верир. Бу заман Ај тамамилә јох олмур, әксинә, гырмызымтыл рәнҝә бојаныр. Буна сәбәб Ҝүнәш ишығынын Јер атмосфериндә сынма вә сәпилмә сәбәбиндән гырмызы вә нарынҹы шүаларын Ај сәтһинә чатмасыдыр. Ганлы рәнҝ Ај үфүгдә оларкән даһа “драматик” ҝөрүнә биләр. Чүнки һәм Јер атмосфериндән кечән Ҝүнәш ишығы Ајы гырмызыја бојајыр, һәм дә үфүгдә олан Ај артыг гырмызымтыл олур.
Әслиндә Јерин көлҝәси ики һиссәдән ибарәтдир: јарымкөлҝә вә көлҝә. Ај јарымкөлҝәјә дахил оланда јарымкөлҝәли Ај тутулмасы башлајыр, буну ади ҝөзлә һисс етмәк чох чәтиндир. Ај Јерин көлҝәсинә дахил олдугда исә ади ҝөзлә ҝөрүнән тутулма башлајыр.
Јарымкөлҝәли Ај тутулмасы сентјабрын 7-си саат 19:28:21-дә, гисмән тутулма саат 20:27:02-дә, там тутулма саат 21:30:41-дә башлајаҹаг. Тутулманын максимуму саат 22:11:47-дә баш верәҹәк. Там тутулма саат 22:52:47-дә, гисмән тутулма саат 23:56:26-да, јарымкөлҝәли Ај тутулмасы саат 00:55:00-да сона чатаҹаг. Там тутулма 82 дәгигә давам едәҹәк.
2025 -ҹи илин икинҹи там Ај тутулмасы Авропа, Африка, Асија вә Австралијада ҝөрүнәҹәк. Азәрбајҹан әразисиндә ахшам саатларындан башлајараг ҝеҹә јарысына кими там Ај тутулмасыны мүшаһидә етмәк мүмкүн олаҹаг. Өлкә вәтәндашлары сентјабрын 7-дә Ганлы Ај тутулмасыны ҹанлы изләмәк имканы әлдә едәҹәкләр. Бу, һәм астрономија һәвәскарлары, һәм дә ади мүшаһидәчиләр үчүн унудулмаз бир ҝеҹә олаҹаг.
Sizin rəyiniz