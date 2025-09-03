2025-ҹи илдә јени доғулан ушаглара ән чох гојулан адлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 2025-ҹи илин јанвар-август ајларында јени доғулан көрпәләрә ән чох һансы адларын верилдији мәлум олуб.
Әдлијјә Назирлијинин рәсми сајтындан әлдә едилән мәлумата әсасән, 2025-ҹи илдә јени доғулан оғлан ушагларына 802 аилә бу адлардан истифадә едиб: “Һүсејн 534, Әли 517, Јусиф 516 вә с јени доғулан оғлан ушағына сечилән ад олуб.
Дүнјаја јени ҝөз ачан гыз ушаглары үчүн ән чох истифадә едилән ад исә Зәһра олуб. 533 ушаға бу ад верилиб.
Бунунла јанашы, Мәрјәм 510, Зејнәб 508 ушағын ады кими аиләләр тәрәфиндән сечилиб.
Sizin rəyiniz