Сәәдә вә Сәна университетләринин тәләбәләри сионист режимин тәҹавүзләрини писләјән етираз аксијасы кечирибләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сәәдә вә Сәна университетләринин тәләбәләри Гәззаја гаршы сионист режимин тәҹавүзүнү писләмәк мәгсәдилә етираз аксијасы кечирәрәк, бүтүн халглары вә дүнјанын азад инсанларыны сәссизлији позмаға вә сионист режимлә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасына гаршы чыхмаға чағырыблар.
Сәәдә Университетиндә етиразчылар тәрәфиндән верилән бәјанатда вурғуланыб:
“Сионист дүшмәнә бир даһа бәјан едирик ки, өлкәмизә гаршы һәјата кечирдији тәҹавүз бизләри Фәләстин халгынын һаглы мүбаризәси илә бағлы мөвгејимиздән чәкиндирмәјәҹәк. Биз һәр кәсин диггәтини ачыг-ашкар експансионист нијјәтләрини вә "Бөјүк Исраил" арзуларыны дилә ҝәтирән бу дүшмәнин тәһлүкәсинә јөнәлтмәк истәјирик. Бүтүн халглары вә азад инсанлары сәссизлији позмаға вә ҹинајәткар режимлә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасынын бүтүн формаларына гаршы олдугларыны билдирмәјә чағырырыг. Бир даһа Гәззаја гаршы сионист режимин вәһшиҹәсинә тәҹавүзләрини гәти шәкилдә писләјирик.”
