Әрәб аналитики: Иранын АБШ тәҹавүзүнә ҹавабы илдырым сүрәтиндә иди / Трамп сон дәрәҹә нараһатдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әтван Рәј әл-Јәвм гәзетиндә дәрҹ олунмуш мәгаләсиндә Иранла АБШ арасындакы инкишафлара тохунараг јазыб: Илк ҝүндән АБШ һәрби рәһбәрлији Трампын Һөрмүз боғазыны вә бејнәлхалг ҝәмичилији нәзарәтдә сахламаг мәгсәди илә Ирана гаршы тәҹавүз етмәк гәрарына ачыг шәкилдә гаршы чыхдығыны билдирди вә Пентагонун јени мүһарибә доктринасына там риајәт етмәјин ваҹиблијини вурғулады; бу доктрина һәрби мүнагишәдән мүмкүн гәдәр гачынмаг вә ја ону гыса вә сүрәтли сахламаг, мәһдуд инсан иткиси вә тәләфатла мәһдудлашдырмаг зәрурилијини вурғулајыр.
О билдириб: Бир чох јүксәк рүтбәли АБШ һәрби командири Трампын лагејдлијинә вә Исраилин јаланларына вә тәблиғат кампанијаларына тәслим олмасына гаршы олдугларыны билдирдиләр. Буна гаршы чыханларын сајы һәм ордуда, һәм дә һәрби кәшфијјатда 25 ҝенералы кечди.
Аналитик јазыб: Трампын Пакистан васитәчиләри васитәсилә Иран тәрәфи илә әлдә едилән анлашма меморандумуну позуб һәрби сечимә гајытмасындан вә 60 ҝүнлүк атәшкәси фактики олараг битирмәсиндән 10 ҝүн сонра илкин саһә нәтиҹәләри АБШ ордусунун ҝөзләри ачыг шәкилдә бөјүк вә ҝүҹлү Иран тәләсинә дүшдүјүнүн сүбутудур ки, бунун ән ваҹиб хүсусијјәти узунмүддәтли реҝионал мәһв мүһарибәсидир.
Әтван вурғулајыб: Ики ҝөстәриҹи АБШ ордусунун бу мүһарибәдә галиб ҝәлмәдијини тәсдигләјир; биринҹиси, АБШ Һәрби Назирлији сон 10 ҝүнлүк дөјүшдә Фарс көрфәзиндә вә Јахын Шәргдә јараланан АБШ һәрби гуллугчуларынын сајынын 427-јә чатдығыны ачыглајыб.
Икинҹиси: Мүһарибәнин идарә олунмасына ҹавабдеһ олан Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу, АБШ-нин рәһбәрлији алтында гејри-рәсми ҹәнуб кечиди васитәсилә Һөрмүз боғазында јерләшдирилмиш дәниз миналарына дәјән ики нефт танкеринин мәһв едилдијини ачыглајыб. ИИКК-нын силаһлы гүввәләри вә гајыглары Иранын иҹазәси олмадан кечидә ҝирмәјә чалышан дөрд диҝәр танкери дә әлә кечириб.
О билдириб: "АБШ ордусунун көрпүләр, електрик стансијалары вә дәмир јоллары кими Иранын мүлки инфраструктуруну, хүсусән дә өлкәнин ҹәнуб шәһәрләриндә вә адаларында бомбаламасы вә бәзиләринин тамамилә истифадәјә јарарсыз һала дүшмәси доғрудур, лакин Иранын ҹавабынын сүрәтли олмасы, Фарс көрфәзинин гәрб саһилиндәки АБШ базаларынын әксәријјәтини мәһв етмәси, онларын електрик вә дузсузлашдырма заводларыны бомбаламасы вә Гәтәрдәки Әл-Удејд базасына Иорданијаны, Күвејтдәки башга бир АБШ базасыны, Бәһрејндә АБШ Бешинҹи Донанмасынын гәрарҝаһыны вә Иорданијада вә Ирагын Күрдүстан бөлҝәсиндә АБШ дөјүш тәјјарәләринин ангарларыны вә һәрби кәшфијјат објектләрини әлавә етмәклә һәдәфә алынан һәрби објектләрин әһатә даирәсини ҝенишләндирмәси дә доғрудур."
Sizin rəyiniz