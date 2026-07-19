  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Бушеһр валиси: Индијәдәк Харк адасынын сакинләринин тәхлијәси илә бағлы нә мүраҹиәт, нә дә ҝөстәриш верилиб

19 iyul 2026 - 17:07
Xəbər kodu: 1842274
Source: İRNA
Бушеһр валиси: Индијәдәк Харк адасынын сакинләринин тәхлијәси илә бағлы нә мүраҹиәт, нә дә ҝөстәриш верилиб

Бушеһр валиси билдириб: Сосиал медиада бу шәһәрин табелијиндә олан Харк адасынын бошалдылмасы илә бағлы јајылан шајиәләрә бахмајараг, һазырда адада һәјатын ади гајдада давам етдијини билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәһәммәд Мүзәффәри шәнбә ҝеҹәси ИРНА-ја ачыгламасында дејиб: Индијәдәк Харк адасынын сакинләринин тәхлијәси илә бағлы нә бир мүраҹиәт олуб, нә дә һәр һансы ҝөстәриш верилиб. Јерли сакинләр нефт сәнајесинин әмәкдашлары илә јанашы, ҝүндәлик һәјатларыны давам етдирирләр.

О әлавә едиб: Һазырда Харк адасы илә материк әразиләри арасында, Фарс көрфәзиндә Иранын әрази сулары дахилиндә дәниз нәглијјаты 24 саат әрзиндә ади гајдада һәјата кечирилир.

Бушеһр валиси вурғулајыб: Бу истигамәтдә дөвләт гурумларынын хидмәтләри давам едир вә әһалинин ҝүндәлик еһтијаҹларынын тәмин олунмасында, еләҹә дә хидмәтләрин ҝөстәрилмәсиндә һеч бир проблеб јаранмајыб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha