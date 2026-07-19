Бушеһр валиси: Индијәдәк Харк адасынын сакинләринин тәхлијәси илә бағлы нә мүраҹиәт, нә дә ҝөстәриш верилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәһәммәд Мүзәффәри шәнбә ҝеҹәси ИРНА-ја ачыгламасында дејиб: Индијәдәк Харк адасынын сакинләринин тәхлијәси илә бағлы нә бир мүраҹиәт олуб, нә дә һәр һансы ҝөстәриш верилиб. Јерли сакинләр нефт сәнајесинин әмәкдашлары илә јанашы, ҝүндәлик һәјатларыны давам етдирирләр.
О әлавә едиб: Һазырда Харк адасы илә материк әразиләри арасында, Фарс көрфәзиндә Иранын әрази сулары дахилиндә дәниз нәглијјаты 24 саат әрзиндә ади гајдада һәјата кечирилир.
Бушеһр валиси вурғулајыб: Бу истигамәтдә дөвләт гурумларынын хидмәтләри давам едир вә әһалинин ҝүндәлик еһтијаҹларынын тәмин олунмасында, еләҹә дә хидмәтләрин ҝөстәрилмәсиндә һеч бир проблеб јаранмајыб.
Sizin rəyiniz