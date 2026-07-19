СЕПАҺ: Күвејтдәки ҺеМарс системләри мәһв вә Иорданијадакы АБШ базалары дармадағын едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәси 23 нөмрәли ачыгламада "Ја Меһди Әдрикни" шүары илә "Нәср 2" әмәлијјатынын 15-ҹи далғасында Күвејтдәки ҺеМарс платформаларыны вә ракетләрини мәһв етмәклә јанашы, АБШ гүввәләринин вә әкс-ингилаби групларын бир нечә мөвгејинин һибрид ракет вә дрон әмәлијјатында һәдәфә алындығыны ачыглады.
Бәјанатда әмәлијјатда чох сајда Америка гүввәсинин вә әкс-ингилаби групларын үзвүнүн өлдүрүлдүјү вә әкс-һүҹум әмәлијјатынын һәлә дә давам етдији билдирилди.
ИИКК-нын 22 нөмрәли бәјанатында һәмчинин билдирилиб ки, дүнән ҝеҹә АБШ-нин Бәндәр-Аббасдакы бир нечә көрпү, јашајыш мәнтәгәси вә су насос мәркәзи дә дахил олмагла, Иранын ҹәнубундакы һәдәфләрә һүҹумларындан сонра, "Ја Саһибәз-Заман (әҹ) әдрикни" шүары илә "Нәср 2" әмәлијјатынын он дөрдүнҹү далғасында Ислам Дөјүшчүләри бир нечә баллистик ракет вә дронла Иорданијада јерләшән Америка гырыҹы тәјјарәләрини вә танкер тәјјарәләрини ики мәрһәләдә һәдәфә алыблар.
Бу һүҹумлар нәтиҹәсиндә бир нечә Америка танкер тәјјарәси вә гырыҹы тәјјарәси мәһв едилиб, бир нечәси исә ҹидди шәкилдә зәдәләниб.
Бу бәјанатда ИИКК һәмчинин Иорданија халгына вә ордусуна мүраҹиәт едәрәк, онлары өлкә әразисиндә Америка гүввәләринин мөвҹудлуғуна гаршы тәдбир ҝөрмәјә вә Америка марагларыны һәдәф алмаға чағырыб.
Sizin rəyiniz