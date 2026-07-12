Бејнәлхалг Дәниз Тәшкилаты Аралыг дәнизиндә 73 нәфәри хилас едән Иран ҝәмисини тәшәккүр етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: IMO Шурасы 187-ҹи иҹласынын гәрарларыны јекунлашдыраркән мүнсифләр һејәтинин Иран Ислам Республикасы, Күвејт вә Полша тәрәфиндән ирәли сүрүлән дөрд коммерсија ҝәмисинә хүсуси тәриф вермәк төвсијәсини тәсдигләди вә Иранын "Ниҝар" ҝәмисинин ады бу просесдә тәгдирәлајиг ҝәмиләрдән бири кими гејдијјата алынды.
Әмәлијјат һесабатына ҝөрә, 7 ијул 2026-ҹы илдә Гаһирә Хиласетмә Координасија Мәркәзиндән месаж алдыгдан сонра "Ниҝар" ҝәмиси Аралыг дәнизиндә курсуну дәјишди вә батмыш бир гајыға көмәк етмәк үчүн әмәлијјата башлады. Јени мөвгеји ахтардыгдан вә алдыгдан сонра ҝәми јухарыда ады чәкилән гајығы мүәјјән етди вә 73 сәрнишининин һамысыны хилас етди.
Әмәлијјатла бағлы һесабатда билдирилир ки, һадисә заманы дәниз шәраити орта вә ја сәрт, күләјин сүрәти исә 15-20 узел ҹиварында олуб. Хилас едилмиш инсанлары тәхлијә етдикдән сонра Иран ҝәмисинин һејәти онлара илк тибби јардым ҝөстәриб вә сәтһи хәсарәтләр алмыш үч нәфәри мүалиҹә едиб.
Sizin rəyiniz