  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

Бејнәлхалг Дәниз Тәшкилаты Аралыг дәнизиндә 73 нәфәри хилас едән Иран ҝәмисини тәшәккүр етди

12 iyul 2026 - 13:33
Xəbər kodu: 1839111
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Бејнәлхалг Дәниз Тәшкилаты Аралыг дәнизиндә 73 нәфәри хилас едән Иран ҝәмисини тәшәккүр етди

Бејнәлхалг Дәниз Тәшкилаты (IMO) Шурасы сон иҹласында Аралыг дәнизиндә 73 нәфәри хилас етдијинә ҝөрә Иранын "Ниҝар" ҝәмисини вә һејәтини хүсуси тәрифә лајиг һесаб етди.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: IMO Шурасы 187-ҹи иҹласынын гәрарларыны јекунлашдыраркән мүнсифләр һејәтинин Иран Ислам Республикасы, Күвејт вә Полша тәрәфиндән ирәли сүрүлән дөрд коммерсија ҝәмисинә хүсуси тәриф вермәк төвсијәсини тәсдигләди вә Иранын "Ниҝар" ҝәмисинин ады бу просесдә тәгдирәлајиг ҝәмиләрдән бири кими гејдијјата алынды.

Әмәлијјат һесабатына ҝөрә, 7 ијул 2026-ҹы илдә Гаһирә Хиласетмә Координасија Мәркәзиндән месаж алдыгдан сонра "Ниҝар" ҝәмиси Аралыг дәнизиндә курсуну дәјишди вә батмыш бир гајыға көмәк етмәк үчүн әмәлијјата башлады. Јени мөвгеји ахтардыгдан вә алдыгдан сонра ҝәми јухарыда ады чәкилән гајығы мүәјјән етди вә 73 сәрнишининин һамысыны хилас етди.

Әмәлијјатла бағлы һесабатда билдирилир ки, һадисә заманы дәниз шәраити орта вә ја сәрт, күләјин сүрәти исә 15-20 узел ҹиварында олуб. Хилас едилмиш инсанлары тәхлијә етдикдән сонра Иран ҝәмисинин һејәти онлара илк тибби јардым ҝөстәриб вә сәтһи хәсарәтләр алмыш үч нәфәри мүалиҹә едиб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha