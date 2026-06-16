Видео / Мәһәррәмин 1-и - Мүслим бин Әгил шәһид олду / Куфәлиләр Әһдләрини Нијә Позду

16 iyun 2026 - 17:07
Xəbər kodu: 1828020
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һүсејнин (ә) сәфири вә нүмајәндәси Мүслим бин Әгил Куфи әһалисинин чохсајлы хаһишләриндән сонра Куфијә дахил олду. Халг ону ҝөз јашлары вә ҝениш сәдагәт андлары илә гаршылады, лакин ҹәми ики ај сонра Үбејдуллаһ бин Зијадын тәзјиг вә сыхышдырылмасы илә сәһифә тамамилә дәјишди. Сәрт сијасәтләр, Әһли-Бејт (ә) ардыҹылларына гаршы тәһдидләр, гәбилә лидерләринин јолдан чыхарылмасы, Мухтар вә Һани бин Үрвә кими нүфузлу шәхсләрин һәбс едилмәси Куфә ҹамаатынын бир-биринин ардынҹа әһдини позмасына сәбәб олду вә Мүслим бин Әгил сонда тәнһа галараг шәһид едилди.
Sizin rəyiniz