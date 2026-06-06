Видео \ Әһали; Ҹәмијјәтләрин бөјүмәси вә нүфузу үчүн стратежи бир сырмајәдир

6 iyun 2026 - 17:08
Xəbər kodu: 1823371
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дини тәлимләр ҹәмијјәтдә дүзҝүн мәдәни инкишаф тәләб едән бир мәсәлә олан никаһ вә әһали артымыны вурғулајыр; Әһали һәр һансы бир милләтин ҝүҹүнүн вә динамизминин ән ваҹиб амилләриндән биридир вә онун артмасы инсан потенсиалыны вә сәмәрәли гүввәләри артырыр. Буна ҝөрә дә, бу мәсәләјә диггәт јетирмәк ҹәмијјәтин бөјүмәсинә вә мүкәммәллијинә јол ача биләр.
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