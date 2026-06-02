  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Видео

СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләри Америка вә Сионист Гүввәләринә мәхсус ҝәмини һәдәфә алыб \ ВИДЕО

2 iyun 2026 - 19:30
Xəbər kodu: 1821780
Source: İRNA
СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләри Америка вә Сионист Гүввәләринә мәхсус ҝәмини һәдәфә алыб \ ВИДЕО

ИИКК Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Идарәси елан етди: ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләри Америка-Сионист дүшмәнә мәхсус "мсҹ.сариска" ҝәмисини һәдәфә алыб.

Download 790 KB

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИИКК Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәсинин вердији мәлумата ҝөрә, террорчу вә ушаг өлдүрән Америка ордусунун Оман дәнизиндә Иранын "Лион Стар" ҝәмисинә тәҹавүзкар һүҹумундан сонра ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләри ҹаваб әмәлијјатында Америка-Сионист дүшмәнә мәхсус "мсҹ.сариска" ҝәмисини ганадлы ракетлә һәдәфә алыб.

ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләри елан етди: Бу бөлҝәдә ушаг өлдүрән Америка ордусунун һәр һансы бир тәҹавүзүнә гәтијјәтли ҹаваб вериләҹәк.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha