Исраил забитләри Ливандан гачыр: Ливанда галмаг фајдасыздыр - Һизбуллаһ дронларыны изләмәк чәтиндир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин хәбәр сајты Вала јүксәк рүтбәли Исраил забитләриндән ситат ҝәтирәрәк билдириб: Ливанын ҹәнубунда бөјүк чәтинликләрлә үзләширик вә Һизбуллаһ дронларыны изләмәк вә әлә кечирмәк чәтиндир.
Һааретз гәзети дә Ливанын ҹәнубунда олан забитләрә истинадән хәбәр вериб: Командирләримизин стратеҝијасыны баша дүшмүрүк; әсас миссијамыз Ливан кәндләриндәки евләри дағытмагдыр.
Исраил гәзети Һајом да јазыб: Ливанда галмаг фајдасыздыр вә орду Һизбуллаһа гаршы мүһарибәдә һеч бир наилијјәт әлдә етмәјиб.
