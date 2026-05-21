  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Сијонизим

Исраил забитләри Ливандан гачыр: Ливанда галмаг фајдасыздыр - Һизбуллаһ дронларыны изләмәк чәтиндир

21 may 2026 - 20:19
Xəbər kodu: 1817350
Source: İRNA
Исраил забитләри Ливандан гачыр: Ливанда галмаг фајдасыздыр - Һизбуллаһ дронларыны изләмәк чәтиндир

Исраил забитләри Ливандан гачыр: Ливанда галмаг фајдасыздыр - Һизбуллаһ дронларыны изләмәк чәтиндир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин хәбәр сајты Вала јүксәк рүтбәли Исраил забитләриндән ситат ҝәтирәрәк билдириб: Ливанын ҹәнубунда бөјүк чәтинликләрлә үзләширик вә Һизбуллаһ дронларыны изләмәк вә әлә кечирмәк чәтиндир.

Һааретз гәзети дә Ливанын ҹәнубунда олан забитләрә истинадән хәбәр вериб: Командирләримизин стратеҝијасыны баша дүшмүрүк; әсас миссијамыз Ливан кәндләриндәки евләри дағытмагдыр.

Исраил гәзети Һајом да јазыб: Ливанда галмаг фајдасыздыр вә орду Һизбуллаһа гаршы мүһарибәдә һеч бир наилијјәт әлдә етмәјиб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha