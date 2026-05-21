  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Вилајәти: Артыг дәһлизләрин хәритәсини Вашингтон дејил, Теһран саһә реаллыглары илә јазыр!

21 may 2026 - 19:50
Xəbər kodu: 1817342
Source: İRNA
Вилајәти: Артыг дәһлизләрин хәритәсини Вашингтон дејил, Теһран саһә реаллыглары илә јазыр!

Доктор Вилајәти: Трамп "ҝүндәлик Иран тәһдидләри" вә "Америка јанаҹагдолдурма мәнтәгәләриндә гәзәбли мүштәриләр" парадоксунда илишиб галыб; дахили инфлјасијаны ҹиловламаг үчүн базар сабитлијинә вә енержи гијмәтләринин азалдылмасына еһтијаҹы вар.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын Али Лидеринин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүшавири Әли Әкбәр Вилајәти: Инди реҝионал дәһлизләрин (кечидләрин) хәритәси Вашингтонун тәһдидләри илә дејил, Теһранын саһә реаллыглары илә јазылыр.

Трамп "ҝүндәлик Иран тәһдидләри" вә "Америка јанаҹагдолдурма мәнтәгәләриндә гәзәбли мүштәриләр" парадоксунда илишиб галыб; дахили инфлјасијаны ҹиловламаг үчүн базар сабитлијинә вә енержи гијмәтләринин азалдылмасына еһтијаҹы вар.

Диҝәр тәрәфдән, Гафгазда һесабламаларын дәјишмәси вә тәтбиг едилән "Трамп дәһлизи" (Зәнҝәзур) термининин солмасы ҝөстәрди ки, инди реҝионал дәһлизләрин (кечидләрин) хәритәси Вашингтонун тәһдидләри илә дејил, Теһранын саһә реаллыглары илә јазылыр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha