Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын Али Лидеринин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүшавири Әли Әкбәр Вилајәти: Инди реҝионал дәһлизләрин (кечидләрин) хәритәси Вашингтонун тәһдидләри илә дејил, Теһранын саһә реаллыглары илә јазылыр.
Трамп "ҝүндәлик Иран тәһдидләри" вә "Америка јанаҹагдолдурма мәнтәгәләриндә гәзәбли мүштәриләр" парадоксунда илишиб галыб; дахили инфлјасијаны ҹиловламаг үчүн базар сабитлијинә вә енержи гијмәтләринин азалдылмасына еһтијаҹы вар.
Диҝәр тәрәфдән, Гафгазда һесабламаларын дәјишмәси вә тәтбиг едилән "Трамп дәһлизи" (Зәнҝәзур) термининин солмасы ҝөстәрди ки, инди реҝионал дәһлизләрин (кечидләрин) хәритәси Вашингтонун тәһдидләри илә дејил, Теһранын саһә реаллыглары илә јазылыр.
