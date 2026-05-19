Миддле Еаст Монитор: Иранын мүһарибәдә мәғлубијјәтә уғрамамасы данылмаз бир фактдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Миддле Еаст Монитор һесабатында АБШ вә Сионист режимин ағыр һәрби тәзјигин Теһраны тез бир заманда тәслим едәҹәји илә бағлы прогнозларынын әксинә олараг, Иранын нәинки чөкмәдији, һәм дә зәрбәләрә таб ҝәтирмәк вә гисас алмаг габилијјәтини горудуғу вә бу мүһарибәнин АБШ-нин Гәрби Асијадакы һәрби ҝүҹүнүн мәһдудијјәтләрини ортаја гојдуғу билдирилир.
Һесабатда әлавә олунур: АБШ Иранла неҹә гаршылыглы әлагәдә олаҹағыны өзү мүәјјән етмәк әвәзинә, практик олараг Нетанјаһу вә АБШ-дәки ҝүҹлү Исраил лоббиси (режими) тәрәфиндән мүәјјән едилмиш јолу изләмәјә мәҹбур олуб, һәтта бу јол Американын өз милли марагларына ујғун ҝәлмәсә белә.
Һесабата ҝөрә, аналитикләр һесаб едирләр ки, Вашингтонун Иранла разылыға ҝәлмәк үчүн маневр имканлары Нетанјаһунун ескаласија стратеҝијасы вә Исраилпәрәст лоббичиләрин Америка сијасәтиндәки тәсири илә мәһдудлашыб, чүнки Нетанјаһу коалисијанын јашамасыны вә сијаси ҝәләҹәјини сүлһә наил олмагдан үстүн тутуб вә данышыглары позмаг үчүн тәхрибатчы тактикалардан вә ҝүҹләндириҹи тәдбирләрдән истифадә едиб.
Миддле Еаст Монитор-ун һесабатында Трампын артыг дахили зиддијјәтдә олдуғуна диггәт чәкиләрәк әлавә олунур: Трампын сијаси кимлији әбәди мүһарибәләрә сон гојмаг вә Американын игтисади дирчәлишинә үстүнлүк вермәк вәди үзәриндә гурулмушду, лакин Иранла узунмүддәтли мүнагишә бу вәди бирбаша позду вә јанаҹаг гијмәтләринин артмасы, инфлјасија вә иҹтимаи иғтишашлар һәтта Республикачылар арасында онун дәстәјини азалда биләр.
