Президент Пезешкиан: Һеч бир ҝүҹә бојун әјмәјәҹәјәм

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн, 18 мај, базар ертәси ҝүнү, Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр вә Коммуникасија Ҝүнү мүнасибәтилә кечирилән Иран Репортјорлары Конфрансында Мәсуд Пезешкиан деди: Мөвҹуд олан реаллыг будур ки, онлар горхагҹасына ҝәлиб лидеримизи һеч бир елми, һүгуги вә ја инсан һаглары мәнтиги олмадан шәһид етдиләр, командирләримизи, назирләримизи вә алимләримизи вурдулар. Ҝүнаһсыз вә мәсум шаҝирдләримизи шәһид етдиләр вә бу медиада ешитдијимиз инсан һаглары иддиа едән вә ганунлар тәләб едән дүнја буну изләјирди.
Президент билдирди: Бәзи иранлылар өзләриндән узаглашыблар вә кимликләри јохдур вә онлары иранлы адландырмаг олмаз. Бир-биримизлә проблемләримиз ола биләр, биздә дә вар вә буна шүбһә јохдур. Өлкәмизин дахилиндә дә проблемләримиз вә чәтинликләримиз вар. Амма һеч бир шүурлу виҹдан бир ҝүҹүн ҝәлиб ҝүнаһсыз ушаглары вурмасына, онлары бомбаларла парчаламасына иҹазә вермир вә ја гәбул етмир. Һеч бир виҹдан, һеч бир инсан белә бир давранышын инсана гаршы едилмәсини гәбул едә билмәз.
Пезешкиан хатырлатды: Онлар һәр кәсә ејни шеји едирләр, Гәззаја вә Фәләстинә бахын, һансы ҹинајәтләри төрәтдирләр вә Америка медиасы онларын өзләрини мүдафиә етдикләрини, јәни сојгырымы өзүнүмүдафиә һесаб едәрәк һаглы чыхарыр. Онларын гүдрәти вә ҝүҹү вар, онлар бу ишләри ҝөрүрләр.
Президент сөзүнә давам етди: Онлар Ислам Республикасы системини үч ҝүнә девирмәк истәјирдиләр, амма баҹармадылар, инди мүбаһисә вә дава башлатмағы планлашдырыблар. Белә бир һәрәкәт үчүн әсас вар. Биз мүбаризә апарырыг вә индијә гәдәр мүбаризә апармышыг.
Президент вурғулады: Бир инсан вә мәсулијјәтли бир шәхс олараг һеч бир вәҹһлә һеч бир ҝүҹә бојун әјмәјәҹәјәм.
