Мәзлум бөлҝә шиәләринә дәстәк олараг Гум Елми Һөвзәсинин вә Һизбуллаһ үммәтинин бөјүк топлантысы \ Фоторепортаж
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәзлум бөлҝә шиәләринин (Бәһрејн, Күвејт, БӘӘ, Азәрбајҹан вә с.) дәстәјинә даир Гум Елми Һөвзәсинин вә Һизбуллаһ үммәтинин бөјүк топлантысы кечирилиб. Топлантында елм адамлары, һөвзә мүәллимләри, һөвзә рәсмиләри, руһаниләр, тәләбәләр вә Гум шәһәринин ингилабчы халгынын мүхтәлиф тәбәгәләринин ҝениш иштирак едибләр. Бу топланты Гум Елми Һөвзәси мүәллимләри Ҹәмијјәти, Һөвзәләрин Али Шурасы вә Идарә Һејәтинин тәшкилатчылығы илә Һәзрәт Фатимеји Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) пак һәрәминин Имам Хомејни (р) адына һәрәминдә баш тутуб.
17 may 2026 - 21:31
Xəbər kodu: 1815553
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
