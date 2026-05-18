ҺӘМАС: UNRWА гәрарҝаһынын Исраилин һәрби објектинә чеврилмәси бејнәлхалг һүгугун ачыг шәкилдә позулмасыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ҺӘМАС һәрәкаты сионист режим кабинетинин ишғал алтындакы Гүдсүн Шејх Ҹәрраһ мәһәлләсиндә јерләшән Фәләстинли гачгынлара јардым вә мәшғуллуг аҝентлијинин бинасынын тәјинатыны дәјишдирмәк гәрарына сәрт реаксија билдириб.
ҺАМАС бу ишғалчы аддымы јәһудиләшдирмә просесинин бир һиссәси адландырыб вә бејнәлхалг иҹтимаијјәти гәти реаксија вермәјә чағырыб.
Билдирилиб ки, бу аддым “Фәләстин торпагларынын јәһудиләшдирилмәси вә мүстәмләкәләшдирилмәси” лајиһәси чәрчивәсиндә һәјата кечирилир вә сионист режимин Фәләстин әразиләринин ҹоғрафи вә сијаси кимлијини дәјишдирмәјә јөнәлмиш даһа ҝениш сијасәтинин бир һиссәсидир.
