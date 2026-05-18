Исраил ордусунда ҹанлы гүввә бөһраны пик һәддә чатыб. Ҹуһудлар 15 мин хариҹи һәрбчи ҹәлб етмәк нијјәтиндәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режим ордусунда ҹанлы гүввә бөһраны ән јүксәк һәддә чатыб; белә ки, сионистләр 15 мин нәфәрлик һәрбчи чатышмазлығы илә үзләшибләр.
Сионистләрин “Маарив” гәзети бу ҝүн, шәнбә ҝүнү, “әсҝәр чатышмазлығы бөһранынын дәринләшмәси” фонунда сионистләр арасында нараһатлығын артдығыны јазыб.
Гәзет гејд едиб ки, “Әгса туфаны” әмәлијјатынын башланмасындан бәри мүһарибәнин бир нечә ҹәбһәдә давам етмәси сәбәбиндән бу режимин еһтијат гүввәләри үзәриндә тәзјиг дәфәләрлә артыб. Гәзет һәмчинин етираф едиб ки, ишғал олунмуш әразиләрдә “халг ордусу” модели артыг јетәрли дејил.
“Маарив”ин јаздығына ҝөрә, бунун сәбәби сионист режимдә һәрби хидмәтә марағын азалмасы вә ултраортодокс јәһудиләрин — һаредиләрин ордуја ҹәлби илә бағлы бөһранын һәлә дә давам етмәсидир.
Гәзет Исраил ордусунун һазырда “мисли ҝөрүнмәмиш дағылма” илә үз-үзә галдығыны вурғулајараг јазыб ки, Исраил ордусунун Баш Гәрарҝаһ рәиси Ејал Замирин 2026-ҹы илин мај ајы үчүн гијмәтләндирмәсинә әсасән, ордуда 15 мин һәрбчи чатышмазлығы јараныб. Бу исә “тәһлүкәли әмәлијјат бошлуғу” һесаб олунур вә ордунун мүһарибәни давам етдирмәк габилијјәтини тәһдид едир.
“Маарив” бу тәклифи ирәли сүрүб ки, Исраил ордусу ҹанлы гүввә чатышмазлығыны арадан галдырмаг үчүн “јүксәк мааш мүгабилиндә хариҹи өлкәләрдән һәрбчиләр ҹәлб етмәлидир”. Гәзет гејд едиб ки, бу тәклиф Украјнанын Русија илә мүһарибә заманы хариҹи гүввәләри ҹәлб етмәси тәҹрүбәсинә әсасланыр; белә ки, он минләрлә һәрбчи малијјә тәшвигләри вә јүксәк мааш мүгабилиндә Украјна ордусуна гошулуб.
Һесабата әсасән, Исраил һазырда тәхминән 236 милјард доллар һәҹминдә хариҹи валјута еһтијатына маликдир вә режим һөкумәти бу вәсаитин бир һиссәсини хариҹи һәрбчиләрин малијјәләшдирилмәси үчүн истифадә едә биләр.
