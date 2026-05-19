СЕПАҺ-ын Банәдә әксингилабчы террор груплашмаларына зәрбәси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәмзә Сејидүш-Шүһәда (ә) гәрарҝаһынын намәлум кешикчиләринин һәјата кечирдији кәшфијјат әмәлијјатлары заманы Ирагын шималында јерләшән, АБШ вә сионист режимин тапшырығы илә фәалијјәт ҝөстәрән әксингилабчы террор груплашмалары Банә шәһәриндә зәрәрсизләшдирилиб.
Террорчу груплашмалар АБШ истеһсалы олан бөјүк һәҹмдә, истифадәјә верилмәмиш силаһ вә сурсат партијасыны өлкә дахилинә кечирмәк нијјәтиндә олублар.
Әмәлијјат нәтиҹәсиндә чохлу сајда силаһ вә сурсат ашкарланараг мүсадирә едилиб.
Бунунла бағлы террор груплашмаларынын өлкә дахилиндәки бүтүн сатгын үнсүрләринин мүәјјән едиләрәк сахланылмасы истигамәтиндә кәшфијјат тәдбирләринин давам етдирилдији билдирилиб.
Һәмзә Сејидүш-Шүһәда (ә) гәрарҝаһы бүтүн сатгын үнсүрләрә, онларын васитәләринә вә рәһбәрләринә хәбәрдарлыг едиб ки, истәнилән тәһлүкәсизлик характерли аддыма гаршы гәти шәкилдә тәдбир ҝөрүләҹәк вә пешманедиҹи ҹаваб вериләҹәк.
