БӘӘ Нетанјаһунун Әбу-Дабидән сечки мараглары үчүн аләт кими истифадә етмәсинә гәзәбләнди (!)

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәһудиләрин Једиот Аһронот гәзети Бенјамин Нетанјаһунун дахили сијаси вә сечки мараглары истигамәтиндә ачыг шәкилдә суи-истифадәси нәтиҹәсиндә Бирләшмиш Әрәб Әмирликләринин пијада гүввәсинә чеврилмәсиндән сонра Әбу-Дабинин һакимијјәт даирәләриндә јаранан ҝизли бөһран вә өртүлү гәзәби үзә чыхарыб.
Сионист режимин әл-Әдәсе нәшри ифша едиб ки, Тел-Әвив БӘӘ әразисинин мүдафиәси үчүн бу өлкәдә Дәмир Гүббә һава һүҹумундан мүдафиә системләри јерләшдириб.
Бу исә Әбу-Дабинин иҹтимаи рәјин мүмкүн реаксијаларындан еһтијат едәрәк “мүәммалы сијасәт” јүрүтмәклә өзүнүн бу режимин гуҹағындан там һәрби асылылығыны өрт-басдыр етмәјә чалышдығы бир вахта тәсадүф едир.
