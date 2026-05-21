21 may 2026 - 19:58
Source: İRNA
ИИР-ын БМТ-дәки сәфири: Тәһлүкәсизлик Шурасы Трампын тәкрарладығы тәһдидләринә гаршы сусмамалыдыр

Иран Ислам Республикасынын Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатындакы сәфири вә даими нүмајәндәси Әмир Сәид Ирәвани: Тәһлүкәсизлик Шурасы Трампын тәкрарладығы тәһдидләринә гаршы сусмамалыдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатындакы сәфири вә даими нүмајәндәси Әмир Сәид Ирәвани деди: Тәһлүкәсизлик Шурасы Америка Бирләшмиш Штатлары Президентинин Ирана гаршы тәкрарланан вә ҝүндәлик тәһдидләринә гаршы сәссиз вә ја лагејд галмамалыдыр.

Иранын Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатындакы сәфири мүлки шәхсләрин мүдафиәси илә бағлы БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын иҹласында деди: "Мүлки шәхсләрин мүдафиәси садәҹә һуманитар бир мәсәлә дејил; әксинә, бејнәлхалг һуманитар һүгуга, Ҹеневрә Конвенсијаларына вә БМТ Низамнамәсинә ујғун олараг һүгуги ҹәһәтдән мәҹбури бир өһдәликдир."

