Foreign Policy: Ирана гаршы мүһарибә Трамп үчүн ҝенишмигјаслы игтисади, һәрби вә ҝеосијаси бир бөһрана чеврилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Foreign Policy журналы бир тәһлилиндә Ирана гаршы мүһарибәнин АБШ үчүн ҝенишмигјаслы игтисади, һәрби вә ҝеосијаси нәтиҹәләрә сәбәб олан бир бөһрана чеврилдијини вә енержи базарына вә глобал ҝүҹ балансына тәзјигинин ҝүндән-ҝүнә артдығыны јазыб.
Washington Post гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Иран 15 АБШ һәрби базасында 217 тикилијә зәрбә ендириб вә Бәһрејн, Күвејт, БӘӘ вә Гәтәрдә ән азы доггуз базаја ҹидди зијан дәјиб.
Мәлуматда гејд олунур ки, АБШ-дә бензинин гијмәти өтән иллә мүгајисәдә 50%, дизел јанаҹағынын гијмәти исә 59% артыб. Бејнәлхалг Валјута Фонду глобал артым прогнозуну 3,4%-дән 3,1%-ә ендириб вә 2%-ә гәдәр даһа да азалма еһтималы вар.
Sizin rəyiniz