Јәһудиләрин јени нефт дәһлизи јаратмаг үчүн ҝизли ҹәһди \ Аҹ тојуг јухуда дары ҝөрәр!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин енерҝетика назири илк дәфә ачыглајыб ки, Исраил Сәудијјә Әрәбистаны вә БӘӘ нефтинин ишғал алтындакы Фәләстин әразиси үзәриндән Авропаја нәгли үчүн ҝизли бир план үзәриндә ишләјир.
Исраил илләрдир бу маршрутла бағлы данышыглар апарырды. Лакин Әнсаруллаһын Баб әл-Мәндәб боғазындакы тәһдидләри вә һазырда Иранын Һөрмүз боғазы илә бағлы тәһдидләри бу дәһлизи јенидән диггәт мәркәзинә ҝәтириб.
Бу лајиһәнин һәјата кечирилмәси һалында Исраил бөјүк ҝәлирләр әлдә едәҹәк вә фактики олараг реҝионун әнәнәви енержи нәгли маршрутларыны, о ҹүмләдән Һөрмүз боғазыны кәнардан кечән алтернатив маршрут формалашдырмыш олаҹаг.
