Гәрибабади: Бизим үчүн тәслим олмаг анлајышы јохдур; ја галиб ҝәләҹәјик, ја да шәһид олаҹағыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назиринин һүгуг вә бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүавини Казым Гәрибабади чәршәнбә ахшамы, 19 мај тарихиндә “Х” сосиал шәбәкәсиндә јазыб: “АБШ билдирир ки, данышыглара имкан јаратмаг үчүн Ирана һүҹумлары мүвәггәти дајандырыб, лакин ејни заманда истәнилән ан ҝенишмигјаслы һүҹума һазыр олдуғуну дејир.”
Гәрибабади вурғулајыб: “Бу, јәни тәһдиди сүлһ фүрсәти адландырмаг демәкдир!”
Хариҹи ишләр назиринин мүавини јазыб: “Иран һәрби тәҹавүзүн истәнилән формасына гаршы ваһид вә гәтијјәтли шәкилдә мүбаризә апармаға һазырдыр.”
Гәрибабади сонда гејд едиб: “Бизим үчүн тәслим олмаг анлајышы јохдур; ја галиб ҝәләҹәјик, ја да шәһид олаҹағыг. Шәһид Рәҹәб Бејгинин дедији кими: Биз бөјүк милләтик, адымызы тарихә јазын; бүтүн рәнҝләр арасындан гырмызыны, бүтүн өлүмләр арасындан исә шәһадәти сечмишик.”
