Мершајмер: Иран АБШ илә гаршылашма үсулларыны өјрәниб - Һүҹумун јенидән башламасы һеч нәјә наил олмајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чикаго Университетинин танынмыш бејнәлхалг мүнасибәтләр нәзәријјәчиси вә профессору Иранын АБШ илә гаршылашма үсулларыны өјрәндијини вә бомбардманы вә Ирана һүҹуму јенидән башлатмағын Доналд Трамп үчүн һеч нәјә наил олмајаҹағыны билдириб.
Ҹон Мершајмер мүсаһибәсиндә әлавә едиб: Трампын ән ваҹиб мәгсәди Иран мүһарибәсинә сон гојмаг үчүн Чиндән көмәк алмаг иди. О, бу бөһрандан чыхыш јолу ахтарыр, лакин индијә гәдәр буна наил олмајыб. О, јәгин ки, Чинин Ирана разылыға ҝәлмәк үчүн тәзјиг ҝөстәрәҹәјинә үмид едирди, лакин бу мәсәләдә һеч бир ирәлиләјиш әлдә едилмәјиб.
О, сөзүнә давам едиб: Трамп баша дүшүрдү ки, Чин Ираны диз чөкдүрмәјәҹәк. Әлбәттә ки, Пекин мүһарибәнин дајандырылмасыны истәјәр, амма ону битирмәк ҝүҹүнә малик дејил. Мүһарибәни һәгигәтән дајандыра биләҹәк јеҝанә шәхс Трампдыр; вә бу, Ирана ҝүзәштә ҝетмәкдир ки, о, һазырда буну етмәк истәмир.
О, сөзүнә давам едәрәк деди: “Иранын мүдафиәсини ҝүҹләндирмәси вә ракет габилијјәтләрини бәрпа етмәси тәбиидир. Һәр мүһарибәдә тәрәфләр өјрәнир вә ујғунлашырлар. Иран һәмчинин АБШ вә Исраиллә гаршылашмағын даһа тәсирли јолларыны өјрәниб. Бундан әлавә, Русија вә Чин дә Ирана көмәк едир.”
