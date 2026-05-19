ИИР Орду Сөзчүсү: Дүшмән јенидән ахмаглыг едәрсә, онлара гаршы јени ҹәбһәләр ачаҹағыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун сөзчүсү, бригада ҝенералы Мәһәммәд Әкрәминија Теһранын Вәли Әср (ә.ҹ) мејданында кечирилән халг топлантысында инсанларын хијабанларда ҹошгулу иштиракынын әһәмијјәтинә тохунараг дејиб: “Өлкә сәвијјәсиндә инсанларын ҝеҹә топлантыларында иштиракы дүшмәнин планынын мәғлубијјәтә уғрамасында мүһүм амил олуб вә ејни заманда Иран Ислам Республикасы Силаһлы Гүввәләринин руһијјә вә мотивасијасынын јүксәлдилмәси вә ҝүҹләндирилмәси үчүн әсас амилләрдән биридир.”
О, чыхышынын давамында дүшмәнләрин әсас мәгсәдинин Иранын “парчаланмасы” олдуғуну билдирәрәк вурғулајыб: “Дүшмән Силаһлы Гүввәләрин Али Баш Команданыны вә Силаһлы Гүввәләрин јүксәк рүтбәли командирләрини террор етмәклә Иран Ислам Республикасы гурулушуну девирмәјә вә нәтиҹәдә әсас мәгсәди олан Иранын парчаланмасына наил олаҹағыны дүшүнүрдү. Лакин Иранын бәсирәтли вә ингилабчы халгы ајаға галхды вә хијабанларда гәһрәманҹасына иштиракы илә дүшмәнин мәғлубијјәтинә, һәмчинин Силаһлы Гүввәләрин ҝүҹүнүн мөһкәмләнмәсинә сәбәб олду.”
Орду сөзчүсү Иран Силаһлы Гүввәләринин, хүсусилә дә Иран Ордусунун гүрурвериҹи фәалијјәтләри барәдә халга һесабат тәгдим едәрәк ордунун һазырлыг вәзијјәтинә дә тохунараг вурғулајыб: “Иран Ислам Республикасынын Ордусу атәшкәс дөврүнү мүһарибә дөврү кими гијмәтләндирир вә бу фүрсәтдән дөјүш габилијјәтини ҝүҹләндирмәк үчүн истифадә едиб.”
