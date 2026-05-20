Имам Сејјид Мүҹтәба Хаменеи: Иранын гүдрәтинин давамлылығы әһалинин артырылмасы мәсәләси илә бирбаша бағлыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри, Имам Заман Һәзрәтләринин Һагг Наиби Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеи әһали саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән бир груп халг фәалынын Ислам Ингилабынын бөјүк вә шәһид Лидеринин шәһадәти мүнасибәтилә севҝи вә башсағлығы ифадә едән мәктубуна ҹавабында әһалинин артырылмасы мәсәләсинә вә бунун Иран Исламынын гүдрәти вә сивилизасијасы илә әлагәсинә тохунуб, әһали саһәсиндә чалышан халг фәалларынын сәјләринин артырылмасыны вә өвлад саһиби олмаг мәдәнијјәтинин тәблиғини вурғулајыб.
Милли Әһали Ҝүнү мүнасибәтилә јајымланан Али Рәһбәрин ҹавабынын мәтни беләдир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Әһали саһәсиндә чалышан гајғыкеш фәалларын севҝи вә мәсулијјәт һиссинә ҝөрә салам вә тәшәккүрүмү билдирирәм.
Үчүнҹү Мүгәддәс Мүдафиәнин дәјәрли наилијјәтләриндән вә халгын мисилсиз дирчәлишинин бөјүк немәтләриндән бири, һамыја ајдын олдуғу кими, Иранын бөјүк вә тәсирли бир ҝүҹ сәвијјәсинә јүксәлмәсидир. Шүбһәсиз, бу вәзијјәтин давамлылығы вә онун даһа арзуолунан сәвијјәјә чатмасы әһали мәсәләси илә бирбаша бағлыдыр. Әһалинин артырылмасынын зәрурилијинә бәзән кечмишдәки бәзи сијасәтләрин доғурдуғу чатышмазлыгларын компенсасијасы бахымындан јанашылыр; лакин бундан әлавә, әһали артымына даир дүзҝүн вә гәти сијасәтин ҹидди шәкилдә давам етдирилмәси илә бөјүк Иран халгы ҝәләҹәкдә бөјүк рол ојнама имканлары вә стратежи сычрајышлар әлдә едә, јени Иран-Ислам сивилизасијасынын јарадылмасы истигамәтиндә бөјүк аддымлар ата биләр. Буна ҝөрә дә, әһали саһәсиндә чалышан халг фәалларынын сәјләринин артырылмасы вә өвлад саһиби олмаг мәдәнијјәтинин тәблиғи бу #ишыглы_ҝәләҹәјин тәмин олунмасы истигамәтиндә әһәмијјәтли тәсир ҝөстәрә биләр.
Диҝәр тәрәфдән, бу мәсәлә бөјүк вә шәһид Рәһбәримизин — Аллаһ онун уҹа мәгамыны даһа да јүксәлтсин — ән мүһүм гајғыларындан бири олуб. О, бир чох иҹласларда, әлагәләрдә, үмуми вә хүсуси ҝөрүшләрдә бу мәсәләјә тәкид едирди вә бу мәсәлә һәлә дә системин ән мүһүм стратежи мәсәләләриндән бири сајылыр. Үмид олунур ки, сизин сәмими сәјләриниз Ағамызын — Аллаһ-таала онун зүһуруну тезләшдирсин — хејир дуасы сајәсиндә бәрәкәтли нәтиҹәләрә ҝәтириб чыхараҹаг, иншаллаһ.
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
