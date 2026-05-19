Ҹуһудлар етираф етди: Һизбуллаһ дронлары Исраил гүввәләринин һәрәкәтинин 70 фаизини әлиндән алыб

19 may 2026 - 21:45
Xəbər kodu: 1816505
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист медиа органы Һизбуллаһын фибер оптик дронларынын (ФПВ) Ливанын ҹәнубунда режим орду гүввәләринин һәрәкәт азадлығыны 70% мәһдудлашдырмаға мүвәффәг олдуғуну етираф едиб.

Исраилин Кан телевизија каналы елан етди: "Һизбуллаһын бомба дронлары тәһлүкәси сәбәбиндән һәјата кечирилмәли олан бәзи планлар, әмәлијјатлар вә һүҹум миссијалары ја ләғв едиләҹәк, ја да тәхирә салынаҹаг."

Каналын мәлуматына ҝөрә, Исраил ордусу дахилиндә сон мүзакирәләр заманы әлдә едилән мәлуматлар вә сон гијмәтләндирмәләр ҝөстәрир ки, "бомба дронлары (ФПВ) ордунун Ливанын ҹәнубундакы һәрәкәт азадлығына әһәмијјәтли дәрәҹәдә мәнфи тәсир ҝөстәриб".

Канал әлавә етди: Исраил ордусунун гијмәтләндирмәси ҝөстәрир ки, Һизбуллаһын бомба јүклү дронлары (ФПВ) "Ливанын ҹәнубундакы Исраил гүввәләринин һәрәкәт азадлығынын тәхминән 70 фаизини позуб".

