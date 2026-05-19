Бәгаји Алманија канслеринин Ирана гаршы әсассыз иттиһамларына сәрт реаксија верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји БӘӘ-нин нүвә електрик стансијасы јахынлығында баш вермиш шүбһәли партлајыш һадисәси илә бағлы Алманија канслеринин Ирана гаршы иттиһамларына мүнасибәт билдириб.
Бәгаји алман дилиндә “Х” сосиал шәбәкәсиндә јазыб:
“Ҹәнаб Фридрих Мертс,
АБШ вә сионист режимин Иранын Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин нәзарәти алтында олан нүвә објектләринә ачыг һүҹуму нәинки писләнмир, һәтта фактики олараг әсасландырылырса, икиүзлүлүк мәһз бурада үзә чыхыр. Амма реҝионал сүлһ вә һәмрәјлијин дүшмәнләринин сахта бајраг әмәлијјаты олдуғу еһтимал едилән вә һәтта БӘӘ-нин белә рәсми шәкилдә Ираны мәсул елан етмәдији бир һадисә барәдә бирдән-бирә “бејнәлхалг һүгуг” вә “реҝионал тәһлүкәсизлик” дили ишләдилир.
Әҝәр нүвә објектләринә һүҹум реҝион халглары үчүн тәһдиддирсә, бу принсип јалныз Гәрбин сијаси мараглары тәләб етдији заман дејил, бүтүн өлкәләр үчүн ејни шәкилдә тәтбиг олунмалыдыр.
Алман әдәбијјатында белә “сечиҹи мүһакимә” “Сыныг кузә” тамашасындакы “Гази адам” образыны хатырладыр; о, өзү мүһакимә олунмалы олдуғу һалда, заһирдә әдаләт мүдафиәчиси ролуну ојнајан һакимдир.”
