Сејид Аббас Әрагчи бир даһа хатырлатды: Дөјүш мејданына гајытмағлмызы даһа чох сүрпризләлә мүшајиәт едәҹәксиниз

20 may 2026 - 17:34
Xəbər kodu: 1816925
Source: İRNA
Әрагчи: "Инди рәсми олараг тәсдигләнди ки, ҝүҹлү силаһлы гүввәләримиз дүнјада габагҹыл вә мәшһур Ф-35 гырыҹы тәјјарәсини вуран илк гүввә олуб."

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири, Иранын ҝүҹлү силаһлы гүввәләринин дүнјада габагҹыл вә мәшһур Ф-35 гырыҹы тәјјарәсини вуран илк гүввә олдуғуну гејд едәрәк, "Әмин олун ки, дөјүш мејданына гајытмаг даһа чох сүрпризлә мүшајиәт олунаҹаг" деди.

Сејид Аббас Әрагчи Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб: "Ирана гаршы мүһарибәнин башламасындан ајлар сонра АБШ Конгреси милјардларла доллар дәјәриндә онларла тәјјарәнин мәһв едилмәсини етираф етди."

О, әлавә етди: "Инди рәсми олараг тәсдигләнди ки, ҝүҹлү силаһлы гүввәләримиз дүнјада габагҹыл вә мәшһур Ф-35 гырыҹы тәјјарәсини вуран илк гүввә олуб."

Әрагчи сөзүнә давам етди: "Өјрәндијимиз дәрсләр вә газандығымыз биликләрлә әмин олун ки, дөјүш мејданына гајытмаг даһа чох сүрпризлә мүшајиәт олунаҹаг."

