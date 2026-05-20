Сејид Аббас Әрагчи бир даһа хатырлатды: Дөјүш мејданына гајытмағлмызы даһа чох сүрпризләлә мүшајиәт едәҹәксиниз

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири, Иранын ҝүҹлү силаһлы гүввәләринин дүнјада габагҹыл вә мәшһур Ф-35 гырыҹы тәјјарәсини вуран илк гүввә олдуғуну гејд едәрәк, "Әмин олун ки, дөјүш мејданына гајытмаг даһа чох сүрпризлә мүшајиәт олунаҹаг" деди.
Сејид Аббас Әрагчи Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб: "Ирана гаршы мүһарибәнин башламасындан ајлар сонра АБШ Конгреси милјардларла доллар дәјәриндә онларла тәјјарәнин мәһв едилмәсини етираф етди."
О, әлавә етди: "Инди рәсми олараг тәсдигләнди ки, ҝүҹлү силаһлы гүввәләримиз дүнјада габагҹыл вә мәшһур Ф-35 гырыҹы тәјјарәсини вуран илк гүввә олуб."
Әрагчи сөзүнә давам етди: "Өјрәндијимиз дәрсләр вә газандығымыз биликләрлә әмин олун ки, дөјүш мејданына гајытмаг даһа чох сүрпризлә мүшајиәт олунаҹаг."
Sizin rəyiniz