Пезешкиан Папанын әхлаги мөвгеләрини јүксәк гијмәтләндириб - Иран дипломатијаја садиг галыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын Президент Апаратына истинадән вердији мәлумата ҝөрә, Мәсуд Пезешкиан дүнја католикләринин лидеринә үнванладығы месажда јазыб: Америка Бирләшмиш Штатлары вә Исраил режиминин дағыдыҹы јанашмасы вә онларын ганунсуз һүҹумлары тәкҹә Ирана гаршы дејил, һәм дә глобал аренада ганунун алилијинә, бејнәлхалг һүгуга, инсани дәјәрләрә вә илаһи динләрин тәлимләринә гаршыдыр вә бу тәһлүкәли јанашманын бүтүн бејнәлхалг иҹтимаијјәт үчүн нәтиҹәләринин олдуғу ҝөз габағындадыр.
О вурғулады: “Иран Ислам Республикасы һәмишә АБШ һөкумәти илә дә дахил олмагла, мәсәләләрин һәлли үчүн дипломатијаја вә динҹ һәлләрә садиг олдуғуну сүбут едиб вә бу мәгсәдлә, һөкумәтин данышыглар масасына вә дипломатијаја дәфәләрлә хәјанәт етмәсинә бахмајараг, Пакистанын васитәчилијини алгышлајыб вә Исламабадда данышыглара дүрүст вә пешәкарҹасына гошулуб. Иранын АБШ һөкумәтинин ганунсуз тәләбләринә мүгавимәти бејнәлхалг һүгугларын вә нәҹиб инсани дәјәрләрин мүдафиәсинин мүдафиә едилмәси илә ејнидир”.
