Реутерс: Америкалыларын әксәријјәти Трампын Иран мүһарибәси илә бағлы әсасландырмасыны гәбул етмир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реутерс аҝентлији илә “ипсос” институтунун бирҝә кечирдији вә дөрд ҝүн давам едәрәк базар ертәси баша чатан сорғу америкалы сечиҹиләр арасында бензин гијмәтләринин артмасы илә бағлы ҹидди нараһатлығын олдуғуну ҝөстәриб.
Бир чох сечиҹи проблемләринин сәбәбини Трампын Республикачылар Партијасындан олан мүттәфигләринин фәалијјәти илә әлагәләндирир. Һәмин мүттәфигләр нојабр ајында кечириләҹәк АБШ Конгресинин аралыг сечкиләриндә чохлуғу горумаға чалышырлар.
Сон сорғу ҝөстәриб ки, америкалыларын тәхминән 63 фаизи бензин гијмәтләринин сон артымы нәтиҹәсиндә аиләләринин шәхси малијјә вәзијјәтинин зәрәр ҝөрдүјүнү дејир. Мартын 17-дән 19-дәк кечирилмиш сорғуда америкалыларын 55 фаизи бу фикирлә разы иди.
Нәтиҹәләр һәмчинин ҝөстәриб ки, америкалыларын јалныз 36 фаизи Трампын фәалијјәтини бәјәнир. Март ајында кечирилмиш сорғуда исә бу ҝөстәриҹи 34 фаиз олуб.
Трампын популјарлыг рејтинги һәлә дә 40 фаиздән ашағыдыр. О, президентлијинин икинҹи дөврүнә 2025-ҹи илин јанварында 47 фаизлик популјарлыгла башлајыб.
Америкалыларын дөрддә үчү, о ҹүмләдән республикачыларын јарысы һесаб едир ки, бензин гијмәтләринин артмасында Трамп администрасијасы ҝүнаһкардыр. Иштиракчылар “бу вәзијјәтдә ән чох һансы сијаси партија ҝүнаһкардыр?” суалына ҹаваб олараг, 65 фаиз Республикачылары, 27 фаиз исә Демократлары ҝүнаһландырыб.
