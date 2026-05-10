Хәлифә јәһуди сүлалә режими Бәһрејндә Шиә алимләринин јени һәбс далғасына старт верди

Сон ҝүнләр Бәһрејнә һаким кәсилмиш јәһуди әсилли вәһһаби Хәлифә сүлалә режиминин тәһлүкәсизлик гүввәләри мүхтәлиф бөлҝәләрә басгын едәрәк бир сыра танынмыш шиә алимләрини мәһкәмә гәрары тәгдим етмәдән вә ирәли сүрүлән иттиһамларла бағлы һәр һансы ачыглама вермәдән һәбс едиб, онлары намәлум мәканлара апарыблар.
Хәлифә сүлалә режимин Дахили Ишләр Назирлији шәнбә ачыглајыб ки, АБШ вә Исраилин һүҹумлары илә ејни вахтда Иранла әмәкдашлыг вә һәмрәјлик иттиһамы илә 41 нәфәр сахланылыб.
әл-Вәфаг сајтынын мәлуматына әсасән, Хәлифә сүлалә режим гүввәләри бу ҝүн шиәләрин јашадығы бир сыра бөлҝәләрә рејдләр тәшкил едәрәк дин алимләри вә дини һөвзәләрин мүәллимләрини һәбс едибләр.
Хатырладаг ки, АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринин Бешинҹи Донанмасына ев саһиблији едән Бәһрејн, АБШ вә сионист режимин Ирана гаршы тәтбиг етдији мүһарибәдән сонра, Ираны дәстәкләмәк бәһанәси илә өлкә шиәләринә гаршы тәзјигләри артырмаға башлајыб.
Бәһрејнли фәаллар билдирирләр ки, тәһлүкәсизлик гүввәләри бир нечә бөлҝәдә шиә алимләринин евләринә дахил олараг онлары конкрет мәһкәмә гәрары олмадан һәбс едиб, һәмчинин бәзи шәхси әмлаклары да мүсадирә едибләр.
