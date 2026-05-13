ИИР ХИН-ин мүавини Һиндистана төвсијә етди: БРИKС үзвләрини гејри-гануни аддымлара гаршы һәссас олмалыдырлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин һүгуги вә бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүавини, һәмчинин Иран Ислам Республикасынын БРЫҸС үзрә милли нүмајәндәси Казым Гәрибабади бу ҝүн БРИKС милли координаторларынын иҹласы чәрчивәсиндә Индонезија, Ҹәнуби Африка Республикасы, Бразилија, Һиндистан вә Мисирдән олан һәмкарлары илә ајры-ајрылыгда ҝөрүшүб.
Икитәрәфли әмәкдашлыг вә гаршылыглы мараг доғуран мәсәләләр әтрафында фикир мүбадиләси апаран Гәрибабади ҝөрүшләр заманы Иран Ислам Республикасына гаршы һәрби тәҹавүзлә бағлы өлкәсинин мөвгејини изаһ едәрәк, буну бејнәлхалг һүгуга вә БМТ Низамнамәсинә зидд аддым кими гијмәтләндириб.
Иран хариҹи ишләр назиринин мүавини БРЫҸС үзвләрини биртәрәфлилијә гаршы мүбаризә, һәрби тәҹавүзә сон гојулмасы вә тәҹавүзкарларын ҹавабдеһ тутулмасы мәгсәдилә үзв өлкәләрә гаршы јөнәлән бу кими гејри-гануни аддымлара диггәт јетирмәјә чағырыб.
Sizin rəyiniz