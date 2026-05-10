Ҝенерал Абдуллаһинин Али Баш Командан, Имам Хаменеи һәзрәтләри илә ҝөрүшү кечирилиб / Јени тапшырыглар верилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын бүтүн силаһлы гүввәләринин Хатәмүл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын команданы ҝенерал-мајор СЕПАҺ пилоту Әли Абдуллаһы, Али Баш Командан, Имам Хаменеи һәзрәтләри илә кечиртдији ҝөрүшдә билдириб: Ислам дөјүшчүләри дөјүш руһијјәси, мүдафиә вә һүҹум һазырлығы, стратежи планлар, еләҹә дә дүшмән гүввәләри олан АБШ вә сионистләрин дүшмәнчилик аддымларына гаршы лазым олан техника вә силаһлар бахымындан јүксәк һазырлыг сәвијјәсинә маликдирләр вә онларын һәр һансы стратежи сәһви, тәҹавүзү вә һүҹуму һалында буна сүрәтли, сәрт вә ҝүҹлү шәкилдә ҹаваб вериләҹәк.
О, Ислам дөјүшчүләри вә силаһлы гүввәләр адындан Али Баш Командана әминлик верәрәк дејиб: Онун ҝөстәришләринә там итаәтлә сон нәфәсәдәк вә ҹанлары баһасына Ислам Ингилабынын идеалларыны, әзиз Иран торпағыны, өлкәнин һакимијјәти вә милли марагларыны, еләҹә дә гејрәтли вә ҹәсур Иран халгыны мүдафиә едәҹәк вә кинли, хәбис вә тәҹавүзкар дүшмәнләри өз чиркин нијјәт вә тәҹавүзкар планларына ҝөрә пешман едәҹәкләр.
Бу ҝөрүшдә Али Баш Командан һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи өлкәнин гүдрәтли силаһлы гүввәләринин шүҹаәтли вә ҹәсур дөјүшчүләринә тәшәккүр едиб вә үчүнҹү мәҹбури мүһарибә (Рамазан мүһарибәси) заманы вердији әввәлки ҝөстәришләрин давамы олараг — һансы ки, илаһи инајәт сајәсиндә диггәтчәкән гәләбәләрә сәбәб олмуш вә дүшмәнләри чиркин мәгсәдләринә чатмагда уғурсуз етмишди — әмәлијјатларын давам етдирилмәси вә дүшмәнә гаршы гәтијјәтли мүбаризә үчүн јени вә јолҝөстәрән тапшырыглар вериб.
Sizin rəyiniz