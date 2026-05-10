Колумбија Университети профессорунун тәһлили: АБШ Иранла мүһарибәдә галиб ҝәлә билмәз

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: әл-Ҹәзирә шәбәкәсинин сајтында Колумбија Университетинин профессору Ҹефри Сакс вә Сибел Фарсын гәләмә алдығы тәһлилдә билдирилиб ки, АБШ вә Исраилин 28 феврал 2026-ҹы илдә Ирана гаршы башладығы мүһарибә бөјүк еһтималла АБШ-нин ҝери чәкилмәси илә баша чатаҹаг.
Тәһлилдә вурғуланыб ки, АБШ бу мүһарибәни фәлакәтли нәтиҹәләр јаратмадан давам етдирә билмәз. Ҝәрҝинлијин јенидән артмасы бөлҝәнин нефт, газ вә дузсузлашдырма инфраструктурларынын мәһвинә вә узунмүддәтли глобал фәлакәтә сәбәб ола биләр. Мәгаләјә ҝөрә, Иран АБШ-нин дашымаг игтидарында олмадығы вә дүнјанын да гәбул етмәмәли олдуғу хәрҹләри етибарлы шәкилдә гаршы тәрәфә јүкләјә биләр.
Бу гејддә билдирилиб ки, АБШ вә Исраилин мүһарибә планы “рәһбәрлијин зәрәрсизләшдирилмәси” мәгсәди дашыјан һүҹум иди вә бу план Исраилин баш назири Бенјамин Нетанјаһу илә Моссад рәһбәри Давид Барнеа тәрәфиндән АБШ президенти Доналд Трампа тәгдим едилмишди. Фәрзијјә бундан ибарәт иди ки, АБШ вә Исраилин бирҝә һүҹум характерли бомбардман кампанијасы Иранын команданлыг структуруну, нүвә програмыны вә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун јүксәк рәһбәрлијини режимин дағылаҹағы һәддә гәдәр зәифләдәҹәк. Даһа сонра исә АБШ вә Исраил Теһранда өзләринә табе һөкумәт гураҹагдылар.
Лакин Иранын әмәлијјатлары Теһранда итаәткар һөкумәтин јарадылмасына ҝәтириб чыхармајыб. Иран дөвләти дағылмајыб. Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу “зәрәрсизләшдирилмәк” әвәзинә даһа мөһкәм дахили команданлыг вә милли тәһлүкәсизлик структурунда даһа ҝениш ролла мејдана чыхыб. Рәһбәрлик институту горунуб сахланылыб, дини гурумлар онун әтрафында бирләшиб вә халг хариҹи һүҹум гаршысында сәфәрбәр олуб.
Сакс вә Фарс әлавә едибләр ки, мүһарибәнин башламасындан ики ај кечмәсинә бахмајараг, Трамп вә Нетанјаһу һәлә дә нәзарәт етдикләри алтернатив Иран һөкумәти формалашдыра билмәјибләр, Иранын тәслим олмасы баш вермәјиб вә там һәрби гәләбәјә апаран һеч бир јол мөвҹуд дејил. Тәһлилдә гејд олунуб ки, һазырда јеҝанә јол АБШ-нин ҝери чәкилмәсидир. Бу исә Иранын Һөрмүз боғазына нәзарәти әлиндә сахладығы вә Теһранла Вашингтон арасында диҝәр проблемләрин һәлл олунмадығы бир шәраитдә баш верир.
Тәһлилдә јекун олараг вурғуланыб ки, мүһарибәнин ән реал нәтиҹәси тәрәфләрин мүһарибәдән әввәлки вәзијјәтә јахын шәраитә гајытмасы олаҹаг. Бунунла јанашы, үч јени реаллыг мејдана чыхаҹаг: биринҹиси, Иран Һөрмүз боғазы үзәриндә әмәлијјат нәзарәтини әлиндә сахлајаҹаг; икинҹиси, Иранын чәкиндирмә габилијјәти әһәмијјәтли дәрәҹәдә ҝүҹләнәҹәк; үчүнҹүсү исә АБШ-нин Фарс көрфәзиндәки узунмүддәтли һәрби мөвҹудлуғу ҹидди шәкилдә азалаҹаг.
