Шејх Нәим Гасим: Мејданы Исраил үчүн ҹәһәннәмә чевирәҹәјик

13 may 2026 - 17:58
Xəbər kodu: 1813965
Source: İRNA
Һизбуллаһын баш катиби Шејх Нәим Гасим мүгавимәтин силаһынын Ливанын дахили мәсәләси олдуғуну билдирәрәк вурғулајыб ки, мүгавимәт мејданы тәрк етмәјәҹәк вә ону сионист режим үчүн ҹәһәннәмә чевирәҹәк.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан Һизбуллаһынын баш катиби Шејх Нәим Гасим Һизбуллаһ вә Ислам мүгавимәтинин мүҹаһидләринә мүраҹиәтиндә вурғулајыб: Сизин пилотсуз учуш апаратларыныз ишғалчы Исраили вә дүнјанын ән шәр гүввәләрини горхуја салыб.

О, Һизбуллаһын тәркисилаһ едилмәсини истәјән дүшмән үнсүрләринә ҹаваб олараг билдириб ки, мүгавимәтин силаһы Ливанын дахили мәсәләсидир вә һеч бир данышыгларын мөвзусу олмајаҹаг.

Шејх Нәим Гасим бир даһа вурғулајыб: Нә баш әјәҹәјик, нә дә тәслим олаҹағыг вә Ливаны вә онун халгыны мүдафиә етмәјә давам едәҹәјик. Нә гәдәр заман чәксә вә нә гәдәр итки версәк белә, бунун бәдәли тәслим олмагдан даһа аздыр.

Ливан Һизбуллаһынын баш катиби вурғулајыб: Мејданы тәрк етмәјәҹәјик вә ону дүшмән үчүн ҹәһәннәмә чевирәҹәјик, тәҹавүзләрә ҹаваб верәҹәјик вә 2 мартдан әввәлки вәзијјәтә гајытмајаҹағыг.

