Сионистләр үчүн кабуса чеврилмиш Һизбуллаһ ПУА-лары

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан Һизбуллаһ Шиә Мүгавимәт Һәракатынын дүшмән сионист гүввәләринин мөвгеләринә гаршы ҹаваб һүҹумлары јәһудиләрин јени бир кабусуна чеврилиб.
Белә ки, Һизбуллаһын, ҹаваб һүҹумларында истифадә етдији ПУА-лары Исраилин шимал гәсәбәләринин вә сионист режим һәрбчиләринин тәһлүкәсизлији үчүн ҹидди тәһдидә чеврилиб.
Сионист режим ордусу өтән ҝүн вердији ачыгламада билдириб ки, Һизбуллаһын Ливанын ҹәнубунда һәјата кечирдији һүҹумлар вә Ливан сәрһәди јахынлығында Исраилин ишғал етдији әразиләрә ПУА илә һүҹуму нәтиҹәсиндә еһтијатда олан бир һәрбчи ағыр јараланыб. Бундан әлавә, бир забит вә даһа бир еһтијатда олан һәрбчи орта дәрәҹәли хәсарәт алыб.
