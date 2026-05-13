Теһран: Чин Иранын сијаси баланслашдырма сијасәтинин бир һиссәсидир \ Һөрмүз боғазы вә ...

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын Чиндәки сәфири вурғулајыб: Иран хариҹи ишләр назиринин сәфәринин әсас месажы бу олуб ки, Теһран мүһарибәдән сонракы мәрһәләнин идарә едилмәсиндә јалныз мүвәггәти реаксијаларла кифајәтләнмир, әксинә стратежи тәрәфдашларла мүнасибәтләр чәрчивәсиндә өз дипломатик дүзәнини јенидән мүәјјән етмәјә чалышыр.
Рәһмани Фәзли ИРНА-ја ексклүзив мүсаһибәсиндә дејиб: Чинин сон бөһрандакы ролуну јалныз рәсми бәјанатлар сәвијјәсиндә гијмәтләндирмәк олмаз.
Пекин елә башланғыҹдан мүһарибәнин ҝенишләнмәси мәнтигинә гаршы чыхыб. Чүнки билир ки, Гәрби Асијада гејри-сабитлик јалныз реҝионал бөһран дејил, һәм дә енержи тәһлүкәсизлији, глобал тиҹарәт зәнҹири вә бејнәлхалг системдә гүввәләр балансы илә бағлыдыр. Бу бахымдан Чинин мүһарибәни дајандырмаг ҹәһди сабитлик принсипини мүдафиә етмәк ҹәһдидир.
Иранын сәфири әлавә едиб: Пекин тәсирли акторларла мәсләһәтләшмәләр, Пакистанла бирҝә сүлһ тәшәббүсүнүн тәгдим едилмәси – һансы ки, Исламабад данышыгларына зәмин јаратды – вә Си Ҹинпинин дөрд маддәлик планы васитәсилә диалога дөнүш јолуну ачыг сахламаға вә ҝүҹләндирмәјә чалышыб.
Рәһмани Фәзли әлавә едиб: Теһран вә Вашингтон мәсәләсиндә дә Чин ҝәрҝинлијин азалдылмасы үчүн мүһүм потенсиала малик ола биләр. Лакин бунун шәрти АБШ-нин гәбул етмәсидир ки, тәзјиг, санксија вә тәһдид дили дипломатијанын јерини тута билмәз. Иран гаршылыглы һөрмәт, тәзјигләрин арадан галдырылмасы вә Иран халгынын гануни марагларынын тәмин олунмасына әсасланан һәр бир тәшәббүсү алгышлајыр. Анҹаг васитәчилик Иран әлејһинә тәзјигин идарә олунмасы аләтинә чеврилмәмәлидир.
Фәзли сонда әлавә едиб: Чинин реҝионла бағлы дөрд маддәлик планы она ҝөрә әһәмијјәтлидир ки, идхал олунан тәһлүкәсизлик мәнтигиндән узаглашыр. Бу план өлкәләрин суверенлијинә һөрмәт, динҹ јанашы јашама өһдәлији, бејнәлхалг һүгуга садиглик вә тәһлүкәсизликлә инкишаф арасында бағлылыға хүсуси диггәт јетирир.
