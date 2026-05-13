Иранда јох һәддинә енмиш су бәндләри АБШ радарлары сырадан чыхарылдыгдан сонра 65 фаиз долуб

Иран Ислам Республикасында узун илләр сүрән гејри-тәбии гураглыглар нәтиҹәсиндә јох һәддинә енмиш су бәндләри АБШ радарларынын Иран Силаһлы Гүввәләри тәрәфиндән сырадан чыхарылдыгдан сонра 65 фаиз долуб.
Өлкәнин бәндләринә дахил олан сујун мигдары өтән иллә мүгајисәдә 10 мај тарихинә хејли артыб вә су анбарларында сахланылан сујун һәҹми дә артыб.
Өлкәнин су анбарларынын истисмары илә бағлы статистикаја ҝөрә, ҹари су илиндә бәндләрә дахил олан үмуми су 35,6 милјард кубметрә чатыб; һалбуки бу рәгәм өтән илин ејни дөврүндә 21,23 милјард кубметр олараг гејдә алыныб. Беләликлә, бәндләрә дахил олан сујун мигдары өтән иллә мүгајисәдә 68 фаиз артыб вә 10 иллик орта ҝөстәриҹи олан 32,96 милјард кубметрдән сәккиз фаиз чохдур.
