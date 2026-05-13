Галибаф: Бүтүн вариантлара һазырыг / Шока дүшәҹәкләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри Мәһәммәд Багир Галибаф пајлашымында өлкәнин бүтүн вариантлара һазыр олдуғуну билдириб вә вурғулајыб ки, гаршы тәрәф тәәҹҹүбләнәҹәк.
Мәҹлис сәдри “Х” сосиал шәбәкәсиндәки һесабында јазыб: Силаһлы гүввәләримиз истәнилән тәҹавүзә дәрс олаҹаг ҹаваб вермәјә һазырдыр. Сәһв стратеҝија вә сәһв гәрарлар һәр заман сәһв нәтиҹәләр доғурур. Дүнја буну артыг әввәлләр анлајыб.
Биз бүтүн вариантлара һазырыг; шока дүшәҹәкләр.
